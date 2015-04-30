Сопредседатель МГ ОБСЕ выразил отношение к участию армянских спортсменов в I Европейских играх в Баку

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик выразил надежду на то, что участие армянских спортсменов в Первых европейских играх в Баку поможет в создании атмосферы доверия. Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Надеемся, что участие армянских спортсменов в Первых Европейских играх в Баку может помочь в вопросе мирного урегулирования и создании атмосферы доверия", - написал Уорлик.

Напомним, Первые Европейские игры пройдут в Азербайджане 12-28 июня.