Сопредседатель МГ ОБСЕ прокомментировал инцидент в ходе мониторинга ОБСЕ на линии соприкосновения

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Сопредседатель Минской группы ОБСЕ от Америки Джеймс Уорлик прокомментировал инцидент в ходе недавнего мониторинга ОБСЕ на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск.

Как сообщает Report, Д.Уорлик написал на своей странице в Twitter: "Сообщения о стрельбе в ходе мониторинга ОБСЕ - это явное нарушение сторонами гарантий безопасности".

14 января на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск близ села Горадиз Физулинского района Азербайджана был проведен очередной мониторинг, в ходе которого армяне обстреляли позиции азербайджанских войск.