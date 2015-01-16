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    Сопредседатель МГ ОБСЕ прокомментировал инцидент в ходе мониторинга ОБСЕ на линии соприкосновения

    Это явное нарушение гарантий безопасности

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Сопредседатель Минской группы  ОБСЕ от Америки Джеймс Уорлик прокомментировал инцидент в ходе недавнего мониторинга ОБСЕ на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск.

    Как сообщает Report, Д.Уорлик написал на своей странице в Twitter: "Сообщения о стрельбе в ходе мониторинга ОБСЕ - это явное нарушение сторонами гарантий безопасности". 

    14 января на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск близ села Горадиз Физулинского района Азербайджана был проведен очередной мониторинг, в ходе которого армяне обстреляли позиции азербайджанских войск.

     

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