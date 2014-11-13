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    ​Уорлик: Стороны должны исключить вариант войны в качестве опции

    Разрастание конфликта в Нагорном Карабахе ни для кого не представляет интерес

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Американский сопредседатель Минской Группы ОБСЕ Джеймс Уорлик прокомментировал вчерашний инцидент с армянским вертолетом на линии соприкосновения войск.

    Как сообщает Report, на своей странице в Твиттере Дж.Уорлик написал, что "разрастание конфликта в Нагорном Карабахе ни для кого не представляет интерес".

    Американский сопредседатель призвал стороны избегать дальнейшей эскалации, и "исключить вариант войны в качестве опции".

    Отметим, что согласно информации министерства обороны Азербайджана, 12 ноября в 13:45 в 1700 метрах к северо-востоку от села Кенгерли Агдамского района, принадлежащий Вооруженным Силам Республики Армения вертолет Ми-24, выйдя на боевой курс, атаковал позиции ВС Азербайджана. Ответным огнем вертолет был уничтожен.

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