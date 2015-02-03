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    Уорлик: ​Сопредседатели МГ ОБСЕ крайне обеспокоены всплеском насилия на линии соприкосновения

    Посредники вскоре посетят регион

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской Группы ОБСЕ крайне обеспокоены всплеском "серьезного насилия", которое в последний период было зарегистрировано на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск и на границе. Как сообщает Report, об этом в интервью радиостанции "Голос Америки" заявил сопредседатель МГ ОБСЕ от США Джеймс Уорлик.

    По его словам, зарегистрированные в последний период инциденты и рост напряженности, вредит всем странам региона. 

    "Мы планируем вскоре посетить регион и провести переговоры со всеми сторонами, а также провести переговоры с президентами", - заявил сопредседатель.

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