Уорлик: ​Сопредседатели МГ ОБСЕ крайне обеспокоены всплеском насилия на линии соприкосновения

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской Группы ОБСЕ крайне обеспокоены всплеском "серьезного насилия", которое в последний период было зарегистрировано на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск и на границе. Как сообщает Report, об этом в интервью радиостанции "Голос Америки" заявил сопредседатель МГ ОБСЕ от США Джеймс Уорлик.

По его словам, зарегистрированные в последний период инциденты и рост напряженности, вредит всем странам региона.

"Мы планируем вскоре посетить регион и провести переговоры со всеми сторонами, а также провести переговоры с президентами", - заявил сопредседатель.