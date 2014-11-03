Уорлик: Президенты дали понять друг другу, что пришло время для мира

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ "Всякий раз, когда президенты имеют возможность встретиться, они могут прояснить свои позиции и уменьшить разногласия по ключевым вопросам, как это было в Париже". Об этом сообщил Report сопредседатель МГ ОБСЕ от Америки Джеймс Уорлик, комментируя состоявшуюся 27 октября в Париже встречу президентов Азербайджана и Армении.

"Я был воодушевлен, что оба президента хотят прекращения конфликта путем переговоров. Они дали четко понять друг к другу, что пришло время для мира и что вражде между армянами и азербайджанцами следует уступить место новой эре сотрудничества", - заявил сопредседатель. Он отметил, что встречи президентов также способствуют стабилизации ситуации на линии соприкосновения и армяно-азербайджанской границе.

"Президент Франции Олланд заявил, что настало время для подготовки всеобъемлющего мирного соглашения. Я надеюсь, что стороны серьезно рассмотрят этот шаг. Он также предложил меры по укреплению доверия, которые могли бы заложить основу для мира", - заявил американский сопредседатель.

Д. Уорлик призвал стороны конфликта принять меры, которые обеспечат укрепление доверия, и поприветствовал соглашение президентов в Париже по обмену данными о пропавших без вести посредством МККК.

"Истинный переговорный процесс будет мощным сигналом для народов региона о том, что стороны понимают преимущества мира", - подчеркнул Д. Уорлик.