Уорлик: Предложения сопредседателей по изменению статуса-кво последовательно отклоняются

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ "Рост насилия вдоль линии соприкосновения и армяно-азербайджанской границы за прошедший год был чрезвычайно тревожным и негативно влияет на переговорный процесс по урегулированию конфликта". Об этом Report заявил сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик.

Посредник призвал стороны строго придерживаться режима прекращения огня.

Напомним, 12 мая исполнился 21 год с момента заключения Бишкекского протокола и вступления в силу режима прекращения огня.

"Сопредседатели выдвинули предложения, которые изменили бы статус-кво в лучшую сторону, повысив прозрачность и улучшив безопасность, однако они последовательно отвергаются. Мы бы также хотели, чтобы стороны рассмотрели наши предложения касательно программ по контактам между людьми, что позволило бы выстроить доверие между армянской и азербайджанской общинами", - заявил Д. Уорлик.

Сопредседатель отметил, что посредники активно работают с министрами иностранных дел по подготовке следующей встречи президентов. "Мы считаем, что сторонам необходимо проводить встречи в рамках переговорного процесса регулярно, дополняя таким образом встречи президентов. Конкретных дат пока нет, но сопредседатели планируют посетить регион в ближайшее время", - заявил Д. Уорлик.

Комментируя вопрос о возможности встречи сопредседателей МГ ОБСЕ и президентов Азербайджана и Армении в ходе предстоящего 21-22 мая в Риге саммита Восточного партнерства, Д. Уорлик заявил, что такая встреча не планируется. "Но если президенты хотят встретиться и обсудить шаги по направлению к миру, сопредседатели всегда готовы этому содействовать", - добавил он.