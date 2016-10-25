Сопредседатель МГ ОБСЕ: Мы хотим удвоить наши усилия по урегулированию карабахского конфликта

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ "Мы стараемся, чтобы было достигнуто урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Мы хотим удвоить наши усилия. Верю, что придет день, когда азербайджанцы и армяне будут жить вместе". Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в Ереване заявил сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик.

По его словам, жители всего региона заслуживают того, чтобы жить в мире: "Моя мечта, чтобы и в Азербайджане, и в Армении люди жили в мире и стабильности".

Сопредседатель также отметил, что важным элементом в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта также являются контакты между людьми и посредники пытаются поддержать такого рода контакты.