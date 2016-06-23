Уорлик: МГ ОБСЕ стремится организовать новую встречу президентов Азербайджана и Армении

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию планируют по возможности в кратчайшие сроки организовать новую встречу президентов Азербайджана и Армении.
Как сообщает Report со ссылкой на Aysor, об этом заявил сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик.
"Хотя утвержденной даты следующей встречи пока нет, однако США, Россия и Франция, как страны-сопредседатели, стремятся по возможности быстро организовать новую встречу президентов", - заявил Д.Уорлик.
20 июня в Санкт-Петербурге состоялась встреча президентов Азербайджана, Армении и России.
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