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    Уорлик: Люди в Азербайджане и Армении заслуживают жить в мире

    Мы продолжаем работать с Россией на пути к урегулированию нагорно-карабахского конфликта

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/  "Важно то, что мы должны работать вместе, потому что люди в Армении и Азербайджане заслуживают жить в мире. Мы продолжаем работать с Россией на пути к урегулированию нагорно-карабахского конфликта". 

    Как сообщает Report, об этом в интервью российскому телеканалу "Дождь" заявил сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик.

    "Мадридские принципы – это основы для мирного урегулирования конфликтов. Составляющие этих принципов остались неизменны, и в будущем они станут фундаментом для всеобъемлющего соглашения", - заявил сопредседатель МГ ОБСЕ. 

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