Уорлик: Люди в Азербайджане и Армении заслуживают жить в мире

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ "Важно то, что мы должны работать вместе, потому что люди в Армении и Азербайджане заслуживают жить в мире. Мы продолжаем работать с Россией на пути к урегулированию нагорно-карабахского конфликта".

Как сообщает Report, об этом в интервью российскому телеканалу "Дождь" заявил сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик.

"Мадридские принципы – это основы для мирного урегулирования конфликтов. Составляющие этих принципов остались неизменны, и в будущем они станут фундаментом для всеобъемлющего соглашения", - заявил сопредседатель МГ ОБСЕ.