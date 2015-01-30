Уорлик: Использование беспилотников в зоне карабахского конфликта является провокацией

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик прокомментировал вчерашний инцидент со сбитым армянским беспилотником.

Как сообщает Report, на своей странице в Twitter, американский сопредседатель заявил, что использование беспилотников с целью пересечения линии соприкосновения войск в зоне нагорно-карабахского фронта является провокацией. "Сторонам необходимо снизить напряженность", - добавил он.

Напомним, 29 января Военно-воздушные силы Азербайджана сбили принадлежащий армянским вооруженным силам беспилотный аппарат над позициями ВС нашей страны.