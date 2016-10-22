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    Уорлик: Госсекретарь США привержен урегулированию нагорно-карабахского конфликта

    Президент Азербайджана выразил готовность встретиться с президентом Армении

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ "Госсекретарь США демонстрирует свою приверженность для мирного урегулирования этого конфликта".

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам в Баку сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик, комментируя высказывания госсекретаря США о невозможности в данный момент урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

    Он напомнил о встрече Госсекретаря Дж.Керри с президентами Азербайджана и Армении в рамках саммита НАТО, на которых этот вопрос обсуждался.

    Дж.Уорлик подчеркнул, что урегулирование конфликта принесет благо всему региону.

    Сопредседатель МГ ОБСЕ отметил, что идут обсуждения по проведению очередного саммита между сторонами и президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил готовность встретиться с президентом Армении Сержем Саргсяном.

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