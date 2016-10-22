Уорлик: Договоренности о проведении следующей встречи президентов Азербайджана и Армении пока нет

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ "Пока нет договоренности о следующей встречи президентов. Президент Азербайджана уже заявлял, что готов встретиться с Саргсяном при первой возможности, и мы это приветствуем". Как сообщает Report, об этом заявил журналистам в Баку сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик.

Посредник подчеркнул, что подобную встречу непросто организовать, это требует определенного времени.

"Возвращение территорий - это один из основных вопросов, которые обсуждаются", - заявил сопредседатель журналистам.