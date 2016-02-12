Уорлик: Cопредседатели МГ ОБСЕ посетят регион в ближайшее время

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ "В ближайшее время предстоит визит сопредседателей в регион, в ходе которого мы представим предложения по снижению риска столкновений и поощрению диалога".

Как сообщает Report, об этом в интервью Арменпресс заявил сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик.

Комментируя недовольство Азербайджана в связи с позицией МГ ОБСЕ по поводу обсуждения в ПАСЕ резолюций, касающихся карабахского конфликта, Дж.Уорлик сказал, что они не против обсуждения этих вопросов: "Мы хотели в своем заявлении подчеркнуть, что Минская группа является единственным приемлемым для всех сторон форматом. Надеюсь, что Армения и Азербайджан будут привержены взятым обязательствам по тесному сотрудничеству с Минской группой", - сказал он.

При этом, Дж.Уорлик добавил, что ключи от урегулирования в руках президентов: "Мы хотим способствовать более интенсивному диалогу и становлению более систематизированных переговоров, чтобы можно было зафиксировать прогресс на пути к миру", - сказал он.