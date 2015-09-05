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    Обезврежена диверсионно-разведывательная группа ВС Армении

    Уничтожено два члена диверсионной группы врага, есть раненные.

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил (ВС) Армении попытались пересечь линию соприкосновения войск в нескольких направлениях.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства обороны АР, подразделения ВС Азербайджана предварительно выявили приближение противника и предприняли превентивные меры.

    В ответ на шквальный огонь азербайджанских военнослужащих, оккупанты вынуждены были бросить оружие, в том числе автомат и обойму, и отступить.

    По предварительной информации, уничтожено два члена диверсионной группы врага, есть раненные.

    ВС Азербайджана потерь не понесли.

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