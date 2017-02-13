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    Уничтожена диверсионная группа армян - ВИДЕО

    Пресечена очередная вражеская попытка провокации

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ 12 февраля пресечена очередная попытка диверсионно-разведывательной группы вооруженных сил Армении осуществить провокацию в Нагорном Карабахе.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    "Диверсионная группа была заранее выявлена и уничтожена отслеживающими противника подразделениями Вооруженных сил Азербайджана.

    Подразделения Вооруженных сил Азербайджана полностью контролируют оперативную обстановку по всей линии фронта", - говорится в сообщении.

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