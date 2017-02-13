Уничтожена диверсионная группа армян - ВИДЕО

13 февраля, 2017 10:25

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ 12 февраля пресечена очередная попытка диверсионно-разведывательной группы вооруженных сил Армении осуществить провокацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. "Диверсионная группа была заранее выявлена и уничтожена отслеживающими противника подразделениями Вооруженных сил Азербайджана. Подразделения Вооруженных сил Азербайджана полностью контролируют оперативную обстановку по всей линии фронта", - говорится в сообщении.