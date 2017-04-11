Украинское отделение Международного общества прав человека присоединилось к "Платформе мира между Арменией и Азербайджаном"

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Председатель Украинской секции Правления Международного общества прав человека (МОПЧ) Андрей Сухоруков сделал заявление, в связи с присоединением к "Платформе мира между Арменией и Азербайджаном".

Как сообщает Report, в заявлении говорится: "Считаю важным скорейшее прекращение кровопролития и мирное урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, учитывая при этом территориальную целостность и суверенитет Армении и Азербайджана, а также международно признанные границы обоих государств. Очень важно выполнение принятых Советом Безопасности ООН соответствующих резолюций, резолюций и решений других международных организаций. Также хочу подчеркнуть важность усилий Минской группы ОБСЕ, направленных на мирное урегулирование конфликта. Два народа когда-то имели теплые добрососедские отношения, сформированные в результате многовекового мирного сосуществования. По причине нерешенности конфликта на сегодняшний день представления подрастающих поколений в обеих странах друг о друге формируются только в контексте войны. Я отмечаю это с огромным сожалением. Я полностью поддерживаю идею мирного сосуществования людей и решение затянувшихся конфликтов. Люди на земле должны жить в мире и безопасности – это фундаментальное право каждого Человека. По причинам, указанным выше, от имени организации, которую я представляю, хочу поддержать эту инициативу и заявляю о присоединении к "Платформе мира между Арменией и Азербайджаном", основной целью которой является содействие мирному решению армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта".