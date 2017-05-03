Украинский правозащитник присоединился к "Платформе мира между Арменией и Азербайджаном"

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Правозащитник из Украины Антон Алексеев сделал заявление в связи с присоединением к "Платформе мира между Арменией и Азербайджаном".

Как сообщает Report, в заявлении говорится: "Урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта возможно только в рамках мирных переговоров. Однако, я также выражаю уважение и поддержку территориальной целостности и суверенитету Республики Азербайджан и Армения, а также международно признанных границ обоих государств. Считаю очень важным выполнение соответствующих резолюций, принятых Советом Безопасности ООН, а также резолюций и решений других международных организаций. Также выражаю поддержку усилиям Минской группы ОБСЕ, направленным на мирное урегулирование конфликта. Я видел дружбу между армянами и азербайджанцами в доконфликтный период. Эти народы имели общие традиции совместного проживания, которые были сформированы в результате многовекового мирного сосуществования. Хочу отметить с глубочайшим сожалением то, что в результате нерешенности конфликта представления подрастающих поколений в обеих странах друг о друге формируются только в контексте войны. Я полностью поддерживаю идею мирного сосуществования народов и решения затянувшихся конфликтов. По этой причине, я выражаю свою поддержку этой уникальной на сегодняшний день инициативе и присоединяюсь к "Платформе мира между Арменией и Азербайджаном", основной целью которой является содействие мирному решению армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта".