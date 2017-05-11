Украинский депутат: На повестке в Верховной Раде не стоит вопрос о признании "геноцида" армян

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ На повестке в Верховной Раде Украины не стоит вопрос о признании так называемого "геноцида" армян. Об этом заявил Report глава азербайджано-украинской межпарламентской группы дружбы Верховной Рады Украины Максим Курячий, комментируя недавнюю попытку депутатов Запорожья внести законопроект о признании "геноцида" армян.

"На повестке дня подобного вопроса нет. Более того, такого вопроса нет в обществе. Нет никакого права у любого из местных советов выносить на рассмотрение такие стратегические вопросы - это не их уровень, не их компетенция", - заявил М. Курячий.

По его словам, определенные диаспоры пытаются искусственно вбросить эту тему в информационное поле Украины для того, чтобы посеять раскол в украинском обществе и народе.

"Для меня уже очевидна закономерность - как только отношения нашего государства и Азербайджана выходят на качественно новый уровень, укрепляются экономические, политические, культурные связи, сразу следует попытка ослабить это перспективное сотрудничество любым путем", - отметил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что воспринимает подобные инициативы, как провокации.

"Надеюсь, что нашему украинскому обществу хватит здравого смысла. Те, кто творит подобные провокации, недооценивают украинский народ и очень сильно ошибаются", - добавил депутат Рады.

По его словам, подобные вопросы подлежат научному исследованию, и только историческая правда может быть рассмотрена обществом.

Напомним, что 16 апреля в преддверии годовщины событий 1915 года депутаты Запорожского облсовета обратились с призывом к Верховной Раде о признании "геноцида" армян.

Отметим, что Объединенная диаспора азербайджанцев Украины по данному вопросу обращалось к председателю парламента страны Андрею Парубию.