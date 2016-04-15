Участники Стамбульского саммита ОИС призвали к разрешению карабахского конфликта на основе территориальной целостности Азербайджана

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Участники саммита ОИС в Стамбуле подтвердили свою позицию по осуждению агрессии Армении в отношении Азербайджана.

Как сообщает Report, в декларации, принятой сегодня по итогам саммита Организации Исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле, содержится поддержка территориальной целостности Азербайджана, а также отмечается, что захват территорий других стран силой является недопустимым в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и международного права.

В декларации также содержится призыв к осуществлению резолюций Совета безопасности ООН 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) и 884 (1993) и немедленному, полному и безоговорочному выводу Вооруженных сил Армении из нагорно-карабахского региона и других оккупированных территорий Азербайджана.

ОИС призвала к разрешению конфликта на основе "суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ Азербайджана, а также выразила серьезную обеспокоенность продолжающимися поставками вооружений агрессору, незаконными действиями, направленными на изменение демографического, культурного и физического характера оккупированных территорий, в том числе путем уничтожения и незаконного присвоения культурного наследия и священных мест и других незаконных видов экономической деятельности".

В декларации также содержится призыв к странам-членам ОИС принять эффективные меры, в том числе в рамках национального законодательства, чтобы предотвратить любую поддержку агрессору со своей территории.