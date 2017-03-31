Участник апрельских боев: Враг бежал, оставив вооружение

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Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В Баку при организационной поддержке министерства обороны прошло мероприятие, посвященное годовщине апрельской победы азербайджанской армии.

Как сообщает Report, участники апрельских боев поделились воспоминаниями.

Подорвавшийся в боях на мине полковник-лейтенант Эльдениз Садыгов сказал, что годами служил на постах, находящихся напротив вражеских постов: "За эти годы мы ожидали событий, которые произошли в апреле. Враг считал, что наша армия бессильна. Он думал, что колючая проволока непроходима. Они перешли в танковое наступление в направлении Геранбоя. Однако, получив информацию, мы дали достойный отпор вражеским разведывательно-диверсионным группам. Враг был вынужден бежать, оставив вооружение. Кроме того, армяне убили 15 своих пытавшихся бежать солдат. Азербайджанская армия освободит оккупированные территории. Враг и сейчас живет в страхе".

"В бою мы увидели, что боевой дух наших солдат и офицеров очень высок. Наш солдат действительно может сражаться. В случае повторения врагом аналогичных действий, он не сможет выдержать нашей атаки. Так как у них не осталось сил. Если бы бой не был приостановлен, враг не выдержал бы нашей атаки. Враг увидел нашу силу и могущество", - добавил он.

Э.Садыгов отметил, что село Тапгарагоюнлу постоянно подвергалось вражескому нападению: "С этой высоты враг мог контролировать наши территории. В то же время, армяне не давали покоя гражданскому населению. На данный момент территории Мадагиз, Талыш находятся под нашим контролем. Пост в направлении Тапгарагоюнлу, на котором враг совершил провокацию и который ему не удалось захватить, был назван в мою честь, то есть Эльдениз. Вражеская сторона пыталась захватить пост, однако была вынуждена отступить, понеся потери".

Получивший осколочное ранение в направлении Санджалы (Агдам) полковник-лейтенант Хагани Джафаров сказал, что, будучи не в силах ответить на нападения азербайджанской армии в боях в направлении Санджалы, враг открыл огонь по селам: "Боевой дух у нас был очень высок. Армяне не смогли бы сражаться за оккупированные ими территории так, как сражались мы. Каждый упавший рядом с ними снаряд вызывал у армян страх. При разрыве снаряда они отступали. Так как, это не их территория. Каждая капля пролитой крови должна оставаться в памяти. Каждый офицер и прапорщик в любой момент готов к освобождению наших территорий. Во время апрельских боев мы доказали, что обладаем современным вооружением и техникой. Однако, мы не воспользовались всеми видами вооружения, и использовали лишь оружие, предназначенное для погранчасти".

Участник боев в направлении Лелетепе лейтенант Сабухи Мехтизаде сказал, что апрельские бои показали врагу и всему миру не только силу азербайджанской армии, но и солидарность нашего народа: "Наше главное желание заключалось в освобождении находящихся под оккупацией территорий. Когда мы шли в Лелетепе, у нас не было страха, мы испытывали лишь чувство радости. Лелетепе является территорией, расположенной на стратегической позиции. Поэтому, освобождение Лелетепе – большое достижение. В бою я был ранен в голову в результате снайперского выстрела, однако не покинул бой. После уничтожения вражеских сил я получил ранение в ногу. После этого я не смог передвигаться. Меня спасли боевые товарищи. После получения ранения все интересовались нами, оказывали моральную поддержку. Хотя мы и стали инвалидами, любовь к Родине создала почву для продолжения нами службы".