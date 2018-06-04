Участник акции протеста в Ханкенди: Мы устали от такой жизни

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ На оккупированной территории Азербайджана в Ханкенди продолжаются акции протеста.

Как сообщает Report со ссылкой на радио "Азатутюн", протестующие требуют "отставки" руководства силовых структур сепаратистского режима.

"Мы устали от такой жизни, от этого образа жизни", - заявил один из участников акции.

Напомним, 2 июня на оккупированной территории Азербайджана в Ханкенди произошла массовая драка с участием сотрудников СНБ Армении. Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, были задержаны 15 человек.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.