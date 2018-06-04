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    Участник акции протеста в Ханкенди: Мы устали от такой жизни

    В Нагорном Карабахе продолжаются акции протеста

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ На оккупированной территории Азербайджана в Ханкенди продолжаются акции протеста. 

    Как сообщает Report со ссылкой на радио "Азатутюн", протестующие требуют "отставки" руководства силовых структур сепаратистского режима. 

    "Мы устали от такой жизни, от этого образа жизни", - заявил один из участников акции. 

    Напомним, 2 июня на оккупированной территории Азербайджана в Ханкенди произошла массовая драка с участием сотрудников СНБ Армении. Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, были задержаны 15 человек.

    Назначена судебно-медицинская экспертиза. 

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