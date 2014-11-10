Участились случаи нарушения армянской стороной режима прекращения огня

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ За сутки режим прекращения огня был нарушен 51 раз в различных направлениях фронта.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно сообщению, армянские подразделения, расположенные в селе Чинари Бердского района, обстреляли позиции ВС Азербайджана в селе Агбулаг Товузского района. ВС Азербайджана также подверглись обстрелу с позиций, расположенных близ сел Чилябюрт, Гызыл Оба Тертерского района, Юсифджанлы, Марзили Агдамского района, Горадиз, Ашагы Вейсаллы, Караханбейли, Ашагы Абдуррахманлы, Ашагы Сейидахмедлы Физулинского района, Куропаткино Ходжавендского района, Мехдили Джебраильского района, а также с безымянных высот Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.

Отметим, что за последние двое суток в нескольких направлениях фронта режим прекращения огня нарушен порядка 86 раз.