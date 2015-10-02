Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ В результате предупредительных и своевременных мер, проведенных 1 и 2 октября подразделениями вооруженных сил Азербайджана по различным направлениям фронта, предотвращено перемещение вражеских подразделений. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В результате ударов азербайджанских вооруженных сил убиты 2 армянских военнослужащих, много раненых.

"Подразделения вооруженных сил полностью контролируют оперативную обстановку по всему фронту без каких-либо потерь", - говорится в сообщении.