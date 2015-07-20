​Туск: Урегулирование нагорно-карабахского конфликта остается приоритетом для ЕС

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта остается приоритетом для Евросоюза.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил председатель Европейского Совета Дональд Туск на совместном брифинге с президентом Армении Сержем Саргсяном в Ереване.

Отмечается, что в ходе беседы стороны обсудили широкий круг вопросов международной политики, в том числе необходимость мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

"Он продолжает внушать озабоченность, и по этой причине Евросоюз постоянно поддерживает усилия по примирению и налаживанию диалога между Арменией и Азербайджаном", - добавил Д.Туск.