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    ​Туск: Урегулирование нагорно-карабахского конфликта остается приоритетом для ЕС

    Туск: Конфликт продолжает внушать озабоченность

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта остается приоритетом для Евросоюза.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил председатель Европейского Совета Дональд Туск на совместном брифинге с президентом Армении Сержем Саргсяном в Ереване.

    Отмечается, что в ходе беседы стороны обсудили широкий круг вопросов международной политики, в том числе необходимость мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

    "Он продолжает внушать озабоченность, и по этой причине Евросоюз постоянно поддерживает усилия по примирению и налаживанию диалога между Арменией и Азербайджаном", - добавил Д.Туск.

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