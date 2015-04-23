​Турецкий профессор: Если Азербайджан и Турция будут вместе, то армяне не смогут достичь своих целей

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ "Те, кто превращал проживающих на территории Османского государства армян во врагов мусульман, были в основном миссионеры из западных стран". Об этом в своем выступлении на конференции "От вымышленного "геноцида армян 1915 года" до Ходжалинской трагедии: ложь за 100 лет и трагедии" сказал профессор Стамбульского университета Халил Бал.

Х.Бал, отметил что если Азербайджан и Турция будут вместе, то армяне не смогут достичь своих целей.