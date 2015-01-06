Турецкий эксперт: Западные лоббисты открытия армяно-турецкой границы до карабахского урегулирования просчитались

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ "Решение нагорно-карабахской проблемы является важнейшим условием не только для устойчивого мира и стабильности на Кавказе, но и для нормализации турецко-армянских отношений".

Как сообщает Report, об этом говорится в статье заместителя директора международного центра стратегических исследований, политолога Камера Касыма, опубликованной в "The Journal of Turkish Weekly".

По его словам, западные лоббисты открытия армяно-турецкой границы до карабахского урегулирования просчитались, полагая, что их финансовая поддержка Армении сделает эту страну ближе к Западу.

"Налогоплательщики этих западных стран, разочарованные членством Армении в Евразийском экономическом союзе, должны задуматься над тем, что их средства никак не повлияли на внешнюю политику Армении", - считает турецкий эксперт.