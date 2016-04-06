​Турецкие парламентарии призвали Ереван покинуть оккупированные земли Азербайджана

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Депутаты трех ведущих партий Турции, входящие в состав Комиссии по внешним связям Великого национального собрания (парламент) распространили совместное заявление в связи с обострением ситуации в зоне нагорно-карабахского урегулирования.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, в документе отмечается, что ситуация на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Армении обострилась в связи с провокацией армянской стороны.

"Армения, которая около четверти века удерживает под оккупацией одну пятую часть азербайджанских земель, вновь продемонстрировала политику агрессии и нелегитимность. Мы решительно осуждаем политику Армении, которая вынудила миллион наших азербайджанских собратьев покинуть свои земли", - говорится далее в документе.

Члены парламентской комиссии выразили соболезнование семьям и близким шехидов, а также пожелали скорейшего выздоровления раненым в ходе боевых действий на линии соприкосновения войск.

"Комиссия по внешним связям Великого национального собрания Турции призывает Армению положить конец агрессии, которая ставит под угрозу мир и стабильность в регионе и во всем мире. До тех пор, пока Армения не откажется от политики агрессии и оккупации опасность возникновения новых очагов противостояния сохранится", - отметили далее турецкие депутаты.

"Мы повторяем призыв к Армении прекратить оккупацию азербайджанских земель мирным путем и немедленно покинуть территории Азербайджана. Турция, как член Минской группы ОБСЕ будет продолжать поддерживать усилия по поиску долгосрочного и справедливого урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе", - говорится в документе.

"Международное сообщество должно уделить заслуженное внимание урегулированию армяно-азербайджанского конфликта для того, чтобы избежать повторения агрессивных действий, и выразить необходимую реакцию на последние события. Мы солидарны с нашими азербайджанскими братьями",- отмечается в довершении в документе.