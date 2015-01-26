​Трое военнослужащих Азербайджана стали шехидами, убито 17 армянских военнослужащих

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные силы, понесшие за последние дни тяжелые потери на территории оккупированного Нагорного Карабаха, на этот раз прибегли к более агрессивной и чудовищной провокации. Попытки разведывательно-диверсионных групп врага, которые пытаются совершить внезапные нападения на позиции азербайджанских вооруженных сил по всей линии соприкосновения фронта, а также государственной границы, решительно пресекаются частями наших войск. Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном министерством обороны Азербайджана заявлении. В нем говорится, что в течение текущего месяца было уничтожено 17 военнослужащих армянских войск, около 20 ранено: "В неравном бою с численно превосходящим врагом части наших вооруженных сил показали личный героизм и мужество. Во время отражения вражеских атак, трое наших военнослужащих стали шехидами, есть раненные. Приказом Закира Гасанова военнослужащие, которые стали шехидами, посмертно награждены медалью "За отличие в военной службе" III степени".

Руководство министерства обороны Азербайджана выражает искреннее соболезнование родным и близким погибших: "Министерство обороны особо отмечает, что мы не скрываем от своего народа правду. Информация в армянских СМИ, о якобы значительных потерях с нашей стороны, наглая ложь, не соответствует действительности и не отражает истинного положения дел на линии фронта".