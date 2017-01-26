Томас де Ваал: Новый конфликт на Южном Кавказе - наиболее нежелательная перспектива для всех

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Новый конфликт на Южном Кавказе приведет к тысячам жертв и экономической катастрофе, а сам вопрос решен не будет.

Как сообщает Report, об этом британский политолог Томас де Ваал написал в своей статье, опубликованной на сайте Фонда Карнеги за международный мир.

Он отметил, что за последние годы Азербайджан и Армения активно закупали вооружение, превратив регион в один из самых военизированных.

В качестве еще одного риска возобновления конфликта эксперт выделил неопределенность на международной арене, возникшую в результате избрания Дональда Трампа на пост президента США и нынешнего кризиса в Евросоюзе: "Если начнутся военные действия, очень трудно будет их сдерживать". Он также напомнил, что в апреле 2016 года при посредничестве Москвы стороны достигли устной договоренности о прекращении военных действий.

Т.де Ваал также считает ошибочным мнение, что ключ к решению конфликта находится в руках Москвы: "Россия на самом деле никогда не контролировала ситуацию. Москва, конечно, пыталась влиять на конфликт, поддерживая то одну, то другую сторону. Сейчас по отношению к Москве есть глубокое недоверие как у армян, так и у азербайджанцев, и ни Ереван, ни Баку не позволят России навязать собственную повестку по национальному вопросу номер один для них".

Эксперт отмечает, что новую войну вокруг Нагорного Карабаха следует предотвращать активными дипломатическими шагами: "Новый конфликт на Южном Кавказе – наиболее нежелательная перспектива для всех, тем более для рядовых армян и азербайджанцев, поскольку именно они окажутся в эпицентре конфликта".