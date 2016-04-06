The Washington Times: Целью Армении было отвлечь внимание и представить Азербайджан миру в образе агрессора

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ В американской газете The Washington Times опубликована статья об эскалации конфликта на линии соприкосновения армянских и азербайджанских вооруженных сил.

Как сообщает Report, в статье отмечается, что недавняя вспышка насилия в регионе является самой серьезной за последние два десятилетия.

Автор статьи политический обозреватель Джастин Эмлер связывает последние события на оккупированных территориях с реакцией Армении на визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Вашингтон по приглашению президента США Барака Обамы на Саммит по ядерной безопасности. Автор пишет, что приглашение президента Азербайджана в США показывает признание Вашингтоном растущей стратегической роли Азербайджана в глобальной ядерной безопасности и борьбе с терроризмом.

Говоря о потерявшей свою политическую и экономическую независимость Армении, автор пишет насколько армянский национализм и агрессия против Азербайджана втянули Армению в пропасть.

Эксперт отмечает, что атаки армянских вооруженных сил на села вдоль линии соприкосновения были предназначены для провоцирования ответной реакции азербайджанских Вооруженных Сил, что и сделали подразделения армии Азербайджана. Как отмечает автор, "целью Армении было отвлечь от позитивного внимания к Азербайджану и представить Азербайджан миру в образе агрессора".

"Международное сообщество поддерживает территориальную целостность Азербайджана посредством резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН и ПАСЕ", - говорится в статье.