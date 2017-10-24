Телеведущий CNN будет включен в "черный список" Азербайджана

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Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Ведущий шоу на телеканале CNN, американский шеф-повар Энтони Бурден будет включен в список нежелательных лиц за незаконное посещение оккупированных территорий Азербайджана. Об этом Report заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Напомним, в октябре Энтони Бурден посетил оккупированную армянами Шушу для своего телешоу "Энтони Бурден: неизвестные места". Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.