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    Телеканал "Дождь" после вмешательства Report исправил ошибку в связи с территориальной целостностью Азербайджана

    Это стало возможным после вмешательства агентства Report

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Российский телеканал "Дождь" исправил ошибку, связанную с территориальной целостностью Азербайджана, после вмешательства агентства Report.

    Как сообщает Report, после соответствующего обращения агентства к руководству телеканала, так называемая "Нагорно-Карабахская Республика" была удалена из списка независимых стран на сайте. 

    Напомним, что несколько дней тому назад агентство Report обратилось к телеканалу "Дождь" в связи с тем, что в разделе подписка при выборе страны проживания созданное на оккупированных территориях Азербайджана сепаратистское образование "Нагорно-Карабахская Республика" было представлено как независимая страна. 

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