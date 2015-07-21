Телеканал "Дождь" после вмешательства Report исправил ошибку в связи с территориальной целостностью Азербайджана

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Российский телеканал "Дождь" исправил ошибку, связанную с территориальной целостностью Азербайджана, после вмешательства агентства Report.

Как сообщает Report, после соответствующего обращения агентства к руководству телеканала, так называемая "Нагорно-Карабахская Республика" была удалена из списка независимых стран на сайте.

Напомним, что несколько дней тому назад агентство Report обратилось к телеканалу "Дождь" в связи с тем, что в разделе подписка при выборе страны проживания созданное на оккупированных территориях Азербайджана сепаратистское образование "Нагорно-Карабахская Республика" было представлено как независимая страна.