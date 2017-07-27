Техран Гаджиев присоединился к Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Координатор по общим вопросам Азербайджанского крыла Волгоградской областной общественной организации развитии культуры "Дом Дружбы" Техран Гаджиев заявил о присоединении к "Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном".

Как сообщили Report в пресс-службе Платформы, в заявлении говорится: "Мирное решение армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта с учетом территориальной целостности и суверенитета Республики Азербайджан и Армения является единственным правильным решением. Считаю важным выполнение соответствующих резолюций, принятых Советом Безопасности ООН, также выражаю поддержку усилиям Минской Группы ОБСЕ по решению данного конфликта.

Хочу выразить поддержку Платформе Мира, целью которой является установление и сохранение мира и порядка в регионе Южного Кавказа. Очень глубоко сожалению, что в результате нерешенности конфликта представления подрастающих поколений в обеих странах друг о друге формируется только в контексте войны. Я полностью поддерживаю идею мирного сосуществования народов и решения затянувшихся конфликтов.

По этой причине, я выражаю поддержку этой миротворческой инициативе, и присоединяюсь к "Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном".