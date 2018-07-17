Сын министра обороны Армении пройдет военную службу в Карабахе

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Сын министра обороны Армении Давида Тонояна отбыл на службу в армию.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в минобороны Армении.

Эдгар Тоноян, согласно порядку, предусмотренному законом, 16 июля принял участие в жеребьевке. Согласно ее результатам, он будет служить на оккупированных территориях Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Напомним, что ранее на службу в армию отправился и сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашот Пашинян, который также проходит службу в Карабахе.