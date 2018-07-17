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    Сын министра обороны Армении пройдет военную службу в Карабахе

    Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Сын министра обороны Армении Давида Тонояна отбыл на службу в армию. 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в минобороны Армении.

    Эдгар Тоноян, согласно порядку, предусмотренному законом, 16 июля принял участие в жеребьевке. Согласно ее результатам, он будет служить на оккупированных территориях Азербайджана в  Нагорном Карабахе.

    Напомним, что ранее на службу в армию отправился и сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна  Ашот Пашинян, который также проходит службу в Карабахе. 

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