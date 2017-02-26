Свидетель событий в Ходжалы Леонид Кравец: С вертолета видел, как военные добивали тех, кто жив

Киев. 26 февраля.REPORT.AZ/ «Я как кадровый военный, был поражен тем, что увидел в Ходжалы 25 лет назад». Украинский пилот Леонид Кравец рассказал киевскому бюро Report о событиях в Ходжалы, свидетелем которых он стал.

"Поверить не мог собственным глазам, что столько трупов. С вертолета видел, как военные подходили и добивали тех, кто жив. Сразу же прилетел и доложил командованию. После, приехали чиновники и просили все им рассказать. Потом отправили со мной 6-7 журналистов, чтобы заснять все, ведь на слово было невозможно поверить в этот ужас", - рассказал Леонид Кравец.