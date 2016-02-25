Свидетель Ходжалинской трагедии: Это вечная боль, вечная незаживающая рана азербайджанского народа

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Вся трагичность Ходжалинской трагедии заключается в том, что преднамеренно были убиты гражданские лица.

Об этом Report заявил украинский пилот Леонид Кравец, свидетель геноцида, совершенного армянами в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в отношении мирного населения Ходжалы.

"Во всех войнах беженцам дают право убежать, однако в Ходжалы не дали", - сказал он.

По его словам, Ходжалинская трагедия не требует признания, она уже свершившийся факт. "Вне зависимости от того, признает ли международное сообщество трагедию или нет, масштаб ее от этого меньше не станет. Погибли ни в чем не повинные люди", - подчеркнул Л.Кравец.

"Люди выбегали из домов, уже было понятно, что защищать было нечего. Штурм был очень стремительный, и они не ожидали, что пойдет тяжелое орудие, БМП там участвовали. Они думали, что там остались защитники и их не надо выпускать. Потом когда они увидели, что натворили, они стали добивать раненых и оставшихся в живых людей", - указал пилот.

По его словам, Ходжалинская трагедия – это вечная боль, вечная рана азербайджанского народа, которая никогда не затянется. "С потерей сотен тысяч жителей смириться нельзя. Это ужасно", - заявил он.

Пилот рассказал, что, когда произошли эти события, он служил в части, расположенной в Гяндже.

"Мы практически каждый день вылетали в разные части НКАО, эвакуировали гражданское население, шла полномасштабная война", - подчеркнул он.

Л.Кравец указал, что 27 февраля он возвращался в Гянджу и его экипаж не знал о произошедшей трагедии.

"Когда мы пролетали в двух километрах восточнее от Ходжалы, то увидели склон, усеянный трупами. Когда снизились, то увидели, что это тела гражданских лиц. Ходившие там люди, судя по всему, добивавшие раненых и оставшихся в живых, открыли по нам огонь, в результате чего мы были вынуждены улететь. По прилету в Гянджу мы передали руководству об увиденном", - сказал пилот, добавив, что вертолет оказался над Ходжалы через 10 часов после трагедии

По его словам, на тот момент никто в Азербайджане не знал о произошедшей трагедии.

"Затем в Гянджу приехал помощник тогдашнего президента и попросил меня отвезти туда журналистов. С нами полетели Чингиз Мустафаев с тремя помощниками и два милиционера", - сказал он.

Л.Кравец подчеркнул, что увиденное шокировало его и журналистов. "Я поднялся в воздух, чтобы обозревать окрестности. Журналисты и милиционеры были легкими мишенями и прилетели без бронежилетов. Через 10 минут я заметил движение армянских автомобилей, направлявшихся в нашу сторону. Мы были вынужденны улететь", - сказал он.

По словам пилота, один из милиционеров, судя по всему, сошел с ума, когда нашел своего ребенка среди погибших.

Л.Кравец выразил мнение, что уничтожение гражданских лиц была неслучайной и тщательно спланированной операцией.