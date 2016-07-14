Stratfor: Переговоры по карабахскому конфликту должны привести к существенным изменениям статус-кво

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Переговоры должны привести к существенным изменениям статус-кво. В конечном счете, урегулирование нагорно-карабахского конфликта потребует больше действий, чем слов.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете аналитического центра Stratfor касательно нынешней ситуации вокруг нагорно-карабахского урегулирования.

Аналитический центр напоминает про апрельские события и подчеркивает, что хотя с того времени бои утихли, дипломатическая активность возросла, конфликт возродит внимание международного сообщества к вопросу конфликта.

В отчете также напоминается о последнем визите главы российского МИД Сергея Лаврова в Баку, в ходе которого он заявил, что переговоры ближе к успеху, чем когда-либо. При этом, Stratfor подчеркивает, что каких-либо деталей этого предоставлено не было.

Stratfor отмечает, что хотя Россия играет в конфликте роль "арбитра", эта страна меньше всего желает решения проблемы, так как это позволяет ей держать контроль над Арменией и Азербайджаном, а также быть "на шаг впереди своих региональных противников - Турции и США". "Несмотря на то, что отправка миротворцев в Нагорный Карабах усилит военное присутствие Москвы, это сделает российские войска уязвимыми перед вопросом непосредственной вовлеченности в военный конфликт, чего Москва пытается избежать", - отмечает Stratfor.