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    Страны-члены Тюркского Совета поддерживают справедливую позицию Азербайджана в вопросе Нагорного Карабаха

    Мы очень хотим, чтобы эти земли были возвращены

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Страны-члены Тюркского Совета поддерживают справедливую позицию Азербайджана в вопросе Нагорного Карабаха.

    Как сообщает Report, об этом на брифинге сказал генсек Тюркского Совета Рамиль Гасанов.

    По его словам, на этот вопрос всегда обращается внимание на заседаниях стран-членов организации. Он отметил, что международные акты доказывают, что Нагорный Карабах является оккупированной территорией Азербайджана.

    Р.Гасанов также отметил роль Казахстана в том, чтобы ситуация в регионе после апрельских событий не накалилась: "Мы очень хотим, чтобы эти земли были возвращены".

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