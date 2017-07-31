Ставший шехидом военнослужащий азербайджанской армии предан земле в Джалилабаде - ФОТО

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Джалилабад. 31 июля. REPORT.AZ/ Ставший шехидом в ночь с 29 на 30 июля в результате очередного нарушения вооруженными силами Армении режима прекращения огня на линии фронта военнослужащий азербайджанской армии Акберли Гусейн Закир оглу предан земле.

Как передает аранское бюро Report, тело лейтенанта 1993 г.р., завернутое во флаг Азербайджана, вечером в 23:30 было доставлено в его родное село Эчара в Джалилабаде.

На церемонии захоронения присутствовали официальные лица Исполнительной власти Джалилабадского района, министерства обороны, сотрудники правоохранительных органов, друзья погибшего - солдаты и офицеры, представители общественности и др. В доме покойного состоялась церемония прощания. После тело было перенесено на сельское кладбище. Тело офицера было предано земле на сельском кладбище под выстрелы, были прочитаны молитвы. Трехцветный флаг с гроба был передан семье покойного.

Аллах рехмет елесин!