Стали известны подробности смерти армянского военнослужащего Андраника Мкртчяна

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ 20 августа было объявлено, что на территории воинской части министерства обороны Армении был убит Андраник Мкртчян 1991 г.р.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, впоследствии было объявлено, что вызвавший большой резонанс случай смерти на самом деле был суицидом.

По утверждениям армянских пользователей соцсетей, инцидент вызвал такой ажиотаж из-за совершения его на почве гомосексуальной эксплуатации. После проведенного расследования стали известны многие подробности происшествия.

В связи с самоубийством Андраника Мкртчяна, переведенного из-за воровства из воинской части близ Еревана в воинскую часть в городе Мехри, было возбуждено уголовное дело по статье доведение до самоубийства.

В заявлении старшего следователя следственного управления по расследованию особо важных дел Главного военного следственного управления СК Армении Г. Хачатряна говорится: "По факту самоубийства военнослужащего министерства обороны Андраника Мкртчяна 1991 г.р. возбуждено уголовное дело "доведение до самоубийства". Во время расследования стало известно, что служивший в Канакерде и известный как "Андо" Андраник Мкртчян и другие военнослужащие регулярно подвергали прибывающих на службу молодых военнослужащих сексуальной эксплуатации, а также он совершил воровство, из-за чего по инициативе командования и с целью продолжения службы был отправлен в город Мехри. Родители подвергнувшихся сексуальному домогательству молодых солдат решили отмстить "Андо". Они проследили за А. Мкртчяном, изнасиловали его и он, не вытерпев этого, покончил с собой".

Следствию стало известно, что "Андо" такие действия совершал и в отношении молодых солдат на постах в оккупированном Кяльбаджарском районе. Сообщается, что многие проходящие на постах службу молодых солдат подверглись сексуальному домогательству со стороны А. Мкртчяна.

Несмотря на то, что многие военнослужащие Армении подвергались сексуальной эксплуатации, некоторые из них при поддержке родителей согласились сотрудничать со следствием при условии сохранения инкогнито.

Хотя, по предварительной версии, А. Мкртчян был убит из-за неследования уставным отношениям, позднее было заявлено, что он покончил с собой, выстрелив из своего автомата в челюсть.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.