Стала известна причина перерыва в обсуждениях по карабахскому конфликту в Подкомитете ПАСЕ - ЭКСКЛЮЗИВ

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Страсбург. 13 октября. REPORT.AZ/ "Пока возник перерыв в обсуждениях по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках Подкомитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы".

Об этом заявил французскому бюро Report председатель Подкомитета по конфликтам между странами Совета Европы Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Штефан Шеннак.

По его словам, создание перерыва связано с истечением срока полномочий содокладчика Мониторингового комитета ПАСЕ по Армении, депутата от Великобритании Алана Миля: "Его миссия при ПАСЕ завершится в конце этого года. Обсуждения по урегулированию нагорно-карабахского конфликта мирным путем в рамках Подкомитета начнутся в начале следующего года, сразу после избрания содокладчика по Армении".

Вюсала Исметгызы, Париж