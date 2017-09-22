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    Стала известна дата встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Нью-Йорке

    В ходе встречи будет обсужден также график планируемого визита сопредседателей в регион

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении - Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна - в кулуарах 72-ой сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоится 23 сентября. Как сообщает Report, об этом в интервью армянским СМИ заявил Э. Налбандян.

    "Да, подобная встреча запланирована на 23 сентября. В повестке дня – вопрос организации возможной встречи президентов Армении и Азербайджана. Будет обсужден также график планируемого визита сопредседателей в регион. Мы с Эльмаром Мамедъяровым будем говорить об этих двух вопросах", - заявил глава МИД Армении.

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