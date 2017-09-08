США выделят дополнительно 1,5 млн долларов на разминирование территории Нагорного Карабаха

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Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Решением Конгресса Соединенные Штаты Америки выделят дополнительную сумму в 1,5 млн долларов на дальнейшие работы по разминированию территории Нагорного Карабаха. Как сообщает Report со ссылкой на "Голос Америки", окончательный проект внешних ассигнований США планируют поставить на голосование вечером 8 сентября.

"Из-за размещенных мин в ходе войны в Нагорном Карабахе мужчины, женщины и дети, проживающие в регионе, постоянно находятся под угрозой получения травмы или потери жизни", - подчеркнул конгрессмен Дэйвид Валадо, который и стал автором данной инициативы.