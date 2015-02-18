Уорлик: Никаких новых предложений сторонам карабахского конфликта представлено не было

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В ходе нынешнего регионального визита сопредседатели Минской группы ОБСЕ не представили сторонам нагорно-карабахского конфликта каких-либо новых предложений. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил американский сопредседатель МГ ОБСЕ Джеймс Уорлик.

В Ереване после переговоров с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном, отвечая на вопрос журналистов о том, какие новые предложения привезли с собой сопредседатели Минской группы ОБСЕ, чтобы представить их сторонам конфликта, Уорлик сказал: "Никаких, это просто возможность поговорить".

Напомним, посредники посетили на этой неделе регион. 16 февраля они провели встречи в Баку, 17 февраля посетили Ереван.