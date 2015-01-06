Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Власти США обеспокоены насилием в Нагорном Карабахе.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила в понедельник официальный представитель американского Госдепартамента Джен Псаки.

"Мы озабочены насилием в Нагорном Карабахе", — заявила она. По ее словам, Вашингтон "призывает обе стороны к участию в переговорах, которые приведут к достижению мира в регионе".

В свою очередь сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик заявил, что возобновление насилия в Нагорном Карабахе не будет способствовать мирному решению вопроса.