Спикер парламента Дании: Мы обеспокоены затяжными конфликтами на Южном Кавказе

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Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Новый президент ПА ОБСЕ Георгий Церетели и спикер парламента Дании Пиа Кьярсгаард обсудили вопрос затяжных конфликтов на пространстве ОБСЕ.

Как сообщает Report, на своей первой двусторонней встрече в качестве председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели (Грузия) встретился с председателем датского парламента (Фолккетерет) Пиа Кьярсгаард для переговоров, посвященных вызовам в регионе ОБСЕ и вкладу Дании в ПА.

Церетели выразил благодарность парламенту Дании, где располагается Международный секретариат ПА ОБСЕ, за вклад в бюджет Ассамблеи.

Кьярсгаард в свою очередь выразила обеспокоенность в связи с затяжными конфликтами в регионе ОБСЕ, в том числе на Южном Кавказе, а также с кризисом в Украине, и пожелала Церетели успеха в качестве Председателя Ассамблеи в деле содействия разрешению конфликтов.

Церетели также пригласил спикера Кьярсгаард принять участие в заседаниях ПА ОБСЕ, включая собрание Бюро, которое проводится в датской столице каждую весну.

На встрече также приняли участие Генеральный секретарь ПА ОБСЕ Роберто Монтелла и его заместитель Густаво Палларес.