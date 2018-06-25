Спикер Госдумы России: Азербайджан всегда занимал конструктивную позицию по Карабаху

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ "Вопросы Нагорного Карабаха не могут нас не беспокоить". Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил сегодня в Баку на встрече с председателем Милли Меджлиса Октаем Асадовым.

Володин заявил о необходимости не допустить обострения ситуации в Нагорном Карабахе: "Вы знаете, что Россия выступает за мирное урегулирование этого конфликта… Все, кто выступает за обострение отношений, все те, кто не слышит слов и желание народа жить в мире, конечно, идут по пути напряженности. Мы должны делать все, чтобы предотвратить этот путь. Азербайджан всегда занимал правильную и конструктивную позицию (по Нагорному Карабаху - ред.)", — заявил В.Володин.