​Спецпредставитель ПА ОБСЕ: Нахождение эффективных решений карабахского конфликта является труднодостижимым

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ "Процесс нахождения эффективных решений для нагорного-карабахского конфликта является трудным, нельзя использовать готовые рецепты".

Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Южному Кавказу Кристиан Вигенин на встрече парламентариев ряда ОБСЕ на границе Германии и Франции, посвященной теме урегулирования затяжных конфликтов.

"Каждый конфликт отличается, и мы не можем применить готовые рецепты. Что работает в одних условиях, может оказаться контрпродуктивным в других", - заявил К.Вигенин.

По его словам, на сегодняшний день нахождение эффективных решений для нагорного-карабахского конфликта является труднодостижимым: "Ситуация в регионе остается очень напряженной - противоречия между Россией и Турцией, проблемы в Украине, тяжелое сотрудничество между Россией и ЕС и США, другие продолжающиеся войны и конфликты на Ближнем Востоке. Однако, это повод для еще более активной работы, так как это кипящая нестабильность может привести к новому взрыву насилия, сотни тысяч могут потерять свои дома, свое будущее, и многие из них и свои жизни", - подчеркнул спецпредставитель.

К.Вигенин порекомендовал для решения нагорно-карабахского конфликта искать решения в более широких рамках и вести переговоры о всеобъемлющем соглашении с учетом его устойчивости и приемлемости для всех сторон конфликта.

"Тут не может быть никакого решения, в котором одна сторона будет чувствовать себя победителем, а другая - проигравшей. Необходимо сделать уступки и определиться, что является полем возможного компромисса, принцип "все или ничего" не может применяться", - сказал К.Вигенин.