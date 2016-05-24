​Спецпредставитель ПА ОБСЕ представит доклад по итогам визитов в Азербайджан и Армению

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Спецпредставитель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) Кристиан Вигенин подготовит доклад по итогам визитов в Азербайджан и Армению, который будет представлен в ходе предстоящего годового заседания ПА ОБСЕ в Тбилиси.

Как сообщает Report со ссылкой на ArmToday, об этом К. Вигенин заявил в ходе встречи с вице-спикером парламента Армении Эдуардом Шармазановым.

Спецпредставитель ПА ОБСЕ находится с визитом в Ереване, 27 мая он посетит Баку.

Говоря об урегулировании нагорно-карабахского конфликта, К.Вигенин указал на необходимость еще больших усилий для установления мира в регионе без оспаривания мандата Минской группы ОБСЕ.

Ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ пройдет в этом году в Тбилиси с 1 по 5 июля. Ожидается, что в работе сессии ПА ОБСЕ примут участие до 700 депутатов из 57 стран.